Дантес поделился странностями отдыха на Бали

Украинский певец, супруг исполнительницы Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился подробностями своего отдыха на Бали и рассказал о странностях на острове.

Соответствующий пост артист опубликовал на своей странице в Instagram. По его словам, каждый турист желает попробовать что-то, что в своем городе никогда не повторит и что до этого не делал.

Например, энергетический массаж у китайского мастера с элементами акупунктуры.

"Если вам когда-то скажут, что 100 долларов на алкоголь или наркотики – деньги на ветер, смело отведите его на энергетический массаж (это не пропаганда запрещенки – художественное утрирование для усиления эффекта сравнения)", – написал Дантес.

Он рассказал, что за эти деньги вас положат на живот, затем воткнут в голову, спину, руки и ноги иглы. После этого на заметном расстоянии от вас и над вами вытянут руки, подержат, уйдут, а через 20 минут вернутся и вынут иглы.

Затем вас перевернут на спину, воткнут иглы в лицо, грудь, живот, ноги, руки. Опять подержат над вами руки и уйдут, а после вернутся и на этом все закончится.

Вторая странность на Бали – это гонг медитация. По словам Дантеса, к ним приехала девушка, разложила гонг и началась "борьба с мухами".

"Они толи входили в программу медитации, толи вселенная пыталась как-то намекнуть, что все это нам не нужно. Короче, мы убивали мух, пока приглашенная девушка погружалась в транс, играя на гонге", – рассказал знаменитость.

Он добавил, что единственное, к чему нет претензий на острове – это водопады и мопеды, которые дают ощущать свободу и силу природы в виде ветра и воды.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Владимир Дантес поделился с поклонниками своими впечатлениями об отдыхе на Бали.