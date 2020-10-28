Дайвер показал акулу, которая могла напасть на украинцев в Египте. Фото и видео

Юрий Сергиенко Новости 17:43, 28.10.2020 Обновлено: 18:07, 28.10.2020

Дайвер показал видео с акулой, которая могла совершить нападение на семью украинцев в Шарм-эль-Шейхе.

Запись на своем канале в YouTube обнародовал Адел Эль Бейали. Он написал, что животное вело себя агрессивно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

Дайвер заснял акулу, которая могла напасть на украинцев в Египте.
кадр видео

На кадрах видно, что акула кружит вокруг судна дайверов и пытается покусать лестницу.

На своей странице в Facebook Бейали утверждает, что видео было снято 26 октября, а само нападение на украинцев произошло за день до этого – 25 числа.

Акула пыталась покусать лестницу судна.
кадр видео

При этом дайвер не утверждает однозначно, что это именно та акула, которая покусала семью. Однако она принадлежит к тому же виду – океанической длиннокрылой.

Акула напала на украинцев на территории заповедника "Рас-Мохаммед".
Google Maps

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • В египетском Шарм-эль-Шейхе во время подводной экскурсии на семью украинцев напала акула. Больше всего пострадал 12-летний мальчик, который в итоге лишился руки.

  • У туроператора уточнили, что происшествие случилось на территории заповедника "Рас-Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена, начиная с 1 ноября 2019 года. Пострадавшие украинские туристы знали о запрете подводного купания и приобрели услугу у третьих лиц.

  • В Министерстве охраны окружающей среды Египта предположили, что украинцы подверглись нападению океанической длиннокрылой акулы (Oceanic Whitetip Shark), размер которой достигал около 2 метров.

  • В Египте создали рабочую группу по расследованию инцидента. Также власти заявили, что животное вело себя агрессивно.

Комментировать
Travel Новости

Смотрите также

"Квартал" посвящал "барыгам" свои скетчи и именно так пришел к власти, – Геращенко

"Шахтер" сотворил сенсацию в битве с "Интером" в Лиге чемпионов

Конституционный Суд отменил ответственность за незаконное обогащение – СМИ

Скандальная Штепа оправдала провал на выборах в Славянске антикампанией "мразей"

В "Слуге народа" заговорили о новом Майдане и Ростове: СМИ обнародовали переписку. Фото