Дайвер показал акулу, которая могла напасть на украинцев в Египте. Фото и видео
Акула 25 октября покусала семью украинцев в Египте
На следующий день дайвер заснял предположительно ее же на видео
Животное вело себя агрессивно
Дайвер показал видео с акулой, которая могла совершить нападение на семью украинцев в Шарм-эль-Шейхе.
Запись на своем канале в YouTube обнародовал Адел Эль Бейали. Он написал, что животное вело себя агрессивно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).
На кадрах видно, что акула кружит вокруг судна дайверов и пытается покусать лестницу.
На своей странице в Facebook Бейали утверждает, что видео было снято 26 октября, а само нападение на украинцев произошло за день до этого – 25 числа.
При этом дайвер не утверждает однозначно, что это именно та акула, которая покусала семью. Однако она принадлежит к тому же виду – океанической длиннокрылой.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В египетском Шарм-эль-Шейхе во время подводной экскурсии на семью украинцев напала акула. Больше всего пострадал 12-летний мальчик, который в итоге лишился руки.
У туроператора уточнили, что происшествие случилось на территории заповедника "Рас-Мохаммед", где остановка экскурсионных яхт запрещена, начиная с 1 ноября 2019 года. Пострадавшие украинские туристы знали о запрете подводного купания и приобрели услугу у третьих лиц.
В Министерстве охраны окружающей среды Египта предположили, что украинцы подверглись нападению океанической длиннокрылой акулы (Oceanic Whitetip Shark), размер которой достигал около 2 метров.
В Египте создали рабочую группу по расследованию инцидента. Также власти заявили, что животное вело себя агрессивно.