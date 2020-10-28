Дайвер показал акулу, которая могла напасть на украинцев в Египте. Фото и видео

Дайвер показал видео с акулой, которая могла совершить нападение на семью украинцев в Шарм-эль-Шейхе.

Запись на своем канале в YouTube обнародовал Адел Эль Бейали. Он написал, что животное вело себя агрессивно (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте страницу до конца).

На кадрах видно, что акула кружит вокруг судна дайверов и пытается покусать лестницу.

На своей странице в Facebook Бейали утверждает, что видео было снято 26 октября, а само нападение на украинцев произошло за день до этого – 25 числа.

При этом дайвер не утверждает однозначно, что это именно та акула, которая покусала семью. Однако она принадлежит к тому же виду – океанической длиннокрылой.

Как сообщал OBOZREVATEL: