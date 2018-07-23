Чуть не угробила: в России случилось ЧП с самолетом из-за собаки

Экипаж пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Санкт-Петербурга в Москву, совершил экстренную посадку из-за того, что собака открыла багажный отсек лайнера.

"На подлете к Москве командир Boeing-737 из Петербурга доложил о срабатывании сигнализации открытия багажного отсека, самолет находился на высоте около 4000 метров", - сообщил источник в службах аэропорта "Шереметьево", передает "Интерфакс".

После посадки к лайнеру направили наземные службы, которые подтвердили открытие багажной створки лайнера.

"При осмотре багажного отсека выяснилось, что небольшая собака не была заперта должным образом в клетке, выбралась из нее в полете, разодрала внутреннюю обшивку багажного отсека и каким-то образом спровоцировала срабатывание передней створки багажного отсека на открытие", - уточнил источник.

При этом багажный отсек открылся не полностью, автоматика остановила открытие створки в воздухе.

"Отсек открылся на несколько десятков сантиметров, но собака в него не пролезла и осталась жива", - добавил сотрудник аэропорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Германии самолет совершил жесткую посадку за 5 минут.