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17 февраля • обновлено в 13:13
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Что делать пассажирам самолета в случае шторма: назван порядок действий

1.2т
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Определен порядок действий авиапассажиров в случае шторма. Авиапассажирам следует придерживаться его, чтобы заранее узнать о любых изменениях в запланированном путешествии.

В первую очередь туристам советуют отслеживать всю новую информацию напрямую от авиакомпаний. Об этом пишет Lenta.

Что делать пассажирам самолета в случае шторма: назван порядок действий

pexels.com

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"В дни и часы, предшествующие полету, внимательно следите за любыми обновлениями и данными об изменениях в расписании. Проверяйте веб-сайты авиакомпаний и аэропортов, а также их страницы в социальных сетях", — говорится в материале.
Что делать пассажирам самолета в случае шторма: назван порядок действий

pexels.com

Также, необходимо заблаговременно запланировать поездку в аэропорт и позаботиться о покупке страхового полиса — в частности, он может пригодиться, если пассажир несвоевременно прибудет в аэропорт и пропустит регистрацию. В случае же, если рейс будет отменен, а авиакомпания не предложит альтернативные способы добраться до пункта назначения, турист имеет право запросить возврат средств.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стюардесса Шани Перальта назвала еду, которую не стоит употреблять на борту самолета.

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Автор
Мария Дидык
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