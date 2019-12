ЧП масштаба "Титаника": в Мексике засняли столкновение двух круизных лайнеров

В пятницу, 20 декабря, два круизных лайнера с туристами столкнулись в порту мексиканского острова Косумель.

По данным Reuters, в результате происшествия один пассажир получил легкую травму, а также была повреждена корма гиганта Carnival Glory компании Carnival Corporation (чтобы посмотреть видео с моментом ЧП, проскролльте до конца страницы).

"Carnival Glory собирался причаливать, когда столкнулся с Carnival Legend, который уже был рядом. Мы оцениваем ущерб, но нет таких проблем, которые бы повлияли на мореходность любого из двух кораблей", – прокомментировали в компании Carnival.

Тем временем, когда произошло столкновение, мимо проплывал еще один корабль, пассажиры которого успели заснять момент ЧП. Из-за мощного удара перила вдоль кормы одного из лайнеров согнулись вниз под углом 45 градусов.

Местные власти подтвердили, что инцидент произошел около 08:30 по местному времени. По данному факту уже начато расследование.

The Carnival Glory and Carnival Legend cruise ships collided Friday morning while at port in Cozumel, Mexico, leaving one passenger injured. Eyewitness video of the aftermath shows a portion of the Carnival Glory's deck was left crushed after the crash. https://t.co/Zz7P1Qjk63 pic.twitter.com/gLKJff932w