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Четверо пострадавших: на борту самолета British Airways произошло ЧП

3.6тЧитать материал на украинском

На борту самолета авиакомпании British Airways пострадали четверо пассажиров из-за несоблюдения со стороны обслуживающего персонала правил безопасности.

По данным The Sun, тележка с напитками не была зафиксирована стопором и начала летать по салону, покалечив путешественников, когда лайнер шел на посадку.

В результате четверо пассажиров получили легкие повреждения. Им оказали помощь на борту самолета и в терминале. А одному пассажиру потребовалась помощь медиков в больнице. Несоблюдение техники безопасности также привело к поломке подлокотников.

Четверо пострадавших: на борту самолета British Airways произошло ЧП

The Sun

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Всего на борту находились 76 пассажиров и 4 члена экипажа. Уточняется, что в октябре 2018 года подобный опасный инцидент на самолете CityFlyer попал в отчет Отдела по расследованию авиационных происшествий.

Четверо пострадавших: на борту самолета British Airways произошло ЧП

The Sun

Тогда было выявлено, что на борту были нарушены меры безопасности, так как тележка блокировала выходы на случай ЧП. Пассажирам обещали, что были предприняты меры на лайнерах для предотвращения повтора подобной ситуации.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в подмосковном аэропорту Домодедово задержали рейс и эвакуировали пассажиров из-за угрозы взрыва бомбы на борту.

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Теги
путешествия туризмсамолет
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