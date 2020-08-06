Черногория разрешила украинцам въезжать в свою страну без ограничений во время пандемии COVID-19.

Как сообщает в Facebook посольство Украины в Черногории, нашу страну включили в "зеленую" зону.

"Дипломатическая победа. Черногория включила Украину в свою "зеленую зону" и разрешила въезд украинцам без ограничений", – говорится в сообщении.

Ранее МИД опубликовал список из 38 стран, которые открыты для украинцев.

Черногория разрешила украинцам въезд в страну без ограничений

Черногория разрешила украинцам въезд в страну без ограничений

Как сообщал OBOZREVATEL, с 1 августа в Украине начали действовать новые показатели для оценки эпидемиологической ситуации в связи с пандемией COVID-19.

Также министр здравоохранения Максим Степанов пояснил, что означает "зеленая" зона карантина.