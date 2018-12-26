Чем страшны горнолыжные курорты: топ-5 опасностей

Новогодние праздники — время повышенной популярности горнолыжных курортов. В этот период туда стремятся попасть даже те, кто никогда в жизни не стоял на лыжах или сноуборде.

OBOZREVATEL расскажет, как провести зимний отдых без вреда для здоровья.

Травмы

Фото: ski.ru

Любимые многими горные лыжи традиционно считаются наиболее опасным и травматичным видом спорта. Поэтому, чтобы обезопасить себя и окружающих, нужно соблюдать элементарные меры безопасности.

Во-первых, нужно оценить уровень сложности трассы, прежде чем выйти на нее. Кроме того, двигаться всегда сохраняя дистанцию, не создавая препятствий другим участникам горнолыжного движения.

Во-вторых, если вы не профессиональный спортсмен, или вовсе не умеете стоять на лыжах, то выбирайте трассу с простым спуском или воспользуйтесь услугами инструктора.

Экипировка

Фото: whealth.ru

Одежда для катания должна не только обеспечить вам комфорт, но и помочь избежать переохлаждения или перегрева.

Так, в ней нужно придерживаться принципа многослойности. Один из слоев — это термобелье. Оно должно плотно прилегать к телу, чтобы обеспечить правильную терморегуляцию, но при этом не сдавливать мышцы и стимулировать кровообращение.

Обморожения

Фото: yandex.ua

На горнолыжных курортах существует большой риск заработать себе обморожение. Оно обычно случается на открытых участках тела. Главное правило при обморожении — нельзя резко согревать поврежденный участок.

Также при потере чувствительности необходимо наложить на место обморожения согревающую повязку и немедленно обратиться к врачу.

Физическая нагрузка

Фото: thepowder.ru

Также на горнолыжных курортах серьезным нагрузкам подвергаются ноги. Поэтому не удивляйтесь, если под конец вечера вам будет сложно передвигаться. Кроме того, лыжи и снаряжение для сноуборда имеют большой вес, и если у вас есть проблемы с опорно-двигательным аппаратом (позвоночник, суставы, связки), то будет лучше предварительно обсудить с врачом, не противопоказаны ли вам подобные нагрузки.

Алкоголь

Фото: imagenesmy.com

Катание на лыжах может быть опасным в нетрезвом виде. По скольку под действием алкоголя полностью отсутствует страх, появляется ощущение свободы, чувство скорости.

Также возможно и переохлаждение, потому что человек под воздействием алкоголя не чувствует сигналов своего тела о холоде, усталости и опасности.

Как сообщал OBOZREVATEL,на украинском горнолыжном курорте Драгобрат туристку переехали ратраком. Сейчас она находится в состоянии средней тяжести.