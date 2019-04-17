Был прикован к дереву 2 года: в России нашли скелет туриста-экстремала

В лесу Подмосковья нашли скелет туриста-экстремала, прикованного к дереву наручниками.

По данным "Лайф", труп 32-летнего Ивана Ключарева обнаружили в ночь на 15 апреля недалеко от поселка Черусти (чтобы посмотреть репортаж о жуткой находке, проскролльте до конца страницы).

В правоохранительных органах рассказали, что турист ранее состоял в группе по выживанию в экстремальных условиях. Участники создавали себе сложные ситуации, из которых должны были выбираться.

Рядом с трупом нашли ноутбук, на котором были документы по тематике сообщества. Экстремал мечтал повторить фокус американского иллюзиониста Гарри Гудини. Уточняется, что в 2015 году он уже ходил в лес с наручниками. Он точно также приковал себя к дереву, выбросил ключ, но тогда парня случайно нашли и спасли.

"Мы с друзьями обнаружили его прикованным в лесу рядом с дорогой на Сергиев Посад. Из леса доносились крики о помощи. Мы позвонили его матери, и она сообщила, что он любит так развлекаться. Нам он рассказал, что приковал себя сам и ключи выкинул", – рассказали очевидцы, которые спасли Ключарева.

В этот раз что-то пошло не так с экспериментом российского "Гудини". Два года назад он ушел и не вернулся, из-за чего был объявлен в федеральный розыск. По предварительной информации, примерно столько же времени его труп провел в лесу. Останки погибшего отправили на экспертизу.

Иван Ключарев

кадр из видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Таиланде погиб российский турист. Он самостоятельно поехал на мотоцикле в горы и не справился с управлением.

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