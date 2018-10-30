Британцы запустят первый в мире пивной авиарейс

Британская пивоваренная компания BrewDog запустит первый в истории "пивной рейс" в 2019 году.

Как сообщает агентство Beverage Daily, вылет Boing 767 запланирован на 21 февраля из лондонского аэропорта Станстед в аэропорт штат Огайо, США, где находится одна из пивоварен BrewDog и отель The DogHouse.

На борту пассажиры смогут продегустировать специально приготовленное пиво.

Производители уверяют, что они создали напиток, вкус которого отличается от привычного, когда человек летит на высоте девять тысяч метров.

"Наши пассажиры смогут поучаствовать в самой высокой в мире дегустации пива. Вкусовые рецепторы при перелете работают по-другому, поэтому наши пивовары изобрели пиво, которое будет вкуснее, когда пассажир употребляет его именно в небе, а не на земле", — рассказали представители компании.

Также еще в феврале пивоварня BrewDog анонсировала открытие первого в мире пивного отеля в 2019 году. Отель будет размещаться в штаб-квартире компании, предлагая посетителям 26 дизайнерских номеров. Каждую комнату оснастят водопроводным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Стамбуле 29 октября прошла церемония открытия крупнейшего в мире аэропорта, который строили 10 лет. Аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 200 млн пассажиров в год, что в два раза больше трафика в крупнейшем в мире аэропорту в Атланте.