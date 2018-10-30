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Британцы запустят первый в мире пивной авиарейс

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Британская пивоваренная компания BrewDog запустит первый в истории "пивной рейс" в 2019 году.

Как сообщает агентство Beverage Daily, вылет Boing 767 запланирован на 21 февраля из лондонского аэропорта Станстед в аэропорт штат Огайо, США, где находится одна из пивоварен BrewDog и отель The DogHouse.

На борту пассажиры смогут продегустировать специально приготовленное пиво.

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Производители уверяют, что они создали напиток, вкус которого отличается от привычного, когда человек летит на высоте девять тысяч метров.

"Наши пассажиры смогут поучаствовать в самой высокой в мире дегустации пива. Вкусовые рецепторы при перелете работают по-другому, поэтому наши пивовары изобрели пиво, которое будет вкуснее, когда пассажир употребляет его именно в небе, а не на земле", — рассказали представители компании.

Британцы запустят первый в мире пивной авиарейс

Также еще в феврале пивоварня BrewDog анонсировала открытие первого в мире пивного отеля в 2019 году. Отель будет размещаться в штаб-квартире компании, предлагая посетителям 26 дизайнерских номеров. Каждую комнату оснастят водопроводным краном, из которого круглосуточно будет течь пиво.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в Стамбуле 29 октября прошла церемония открытия крупнейшего в мире аэропорта, который строили 10 лет. Аэропорт Стамбула сможет обслуживать до 200 млн пассажиров в год, что в два раза больше трафика в крупнейшем в мире аэропорту в Атланте.

Объекты
самолетпиво
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