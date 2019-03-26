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Британская компания предложила туристам посетить Донбасс

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Британский онлайн-сервис путешествий Trip Advisor предложил туристам совершить экскурсию по Донбассу. Стоимость тура начинается от 10 тысяч гривен.

В описании тура указывается, что у путешественников появится уникальная возможность исследовать зону конфликта России и Украины, увидеть разрушенные в ходе военных действий здания больниц и школ. Тур размещен на официальном сайте Trip Advisor.

Британская компания предложила туристам посетить Донбасс
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Туристам предлагают ознакомиться с ремесленным рынком, где можно купить изготовленные из керамики автоматы Калашникова и гранаты, пообщаться с местными жителями, сделать снимок в бронежилетах или шлеме и посетить бомбоубежища.

Британская компания предложила туристам посетить Донбасс

Как ранее писал OBOZREVATEL, сотрудники авиакомпании Wizz Air не пустили на борт самолета главного редактора газеты "Псковская губерния" Дениса Камалягина и его коллегу Алексея Семенова, которые собирались отправиться из Риги в Киев. Инцидент произошел 23 марта якобы из-за политики авиакомпании в отношении граждан РФ.

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