Британку чуть не высадили с рейса из-за откровенной одежды: поднялся скандал

21-летнюю британку Эмили О’Коннор чуть не высадили из самолета из-за того, что экипаж посчитал ее наряд слишком откровенным. Так, девушка летела на Тенерифе и надела брюки и короткий черный топ, который по мнению сотрудников авиакомпании оскорблял пассажиров.

Из-за произошедшего в сети разгорелся скандал. Многие стали на защиту девушки, а некоторые, наоборот, начали утверждать, что правда на стороне авиакомпании.

"Летела из Бирмингема на Тенерифе, представители "Томас Кук" сказали, что высадят меня с рейса, если я не "прикроюсь", потому что я "оскорбляла" пассажиров внешним видом и выглядела "недопустимо". Четыре представителя экипажа подошли ко мне, чтобы забрать мой багаж и высадить меня с самолета", - написала девушка в своем Twitter.

"Спросила пассажиров самолета, они все равно все слушали, оскорбляла ли я кого-то своим видом, никто ничего не сказал. Флайт-менеджер затем собрался достать мой чемодан, чтобы высадить меня с самолета. А какой-то мужчина закричал: "Заткнись, жалкая женщина. Надень чертову куртку". И экипаж ему ничего не сказал на это", - добавила Эмили.

В сети из-за произошедшего разгорелись бурные споры. Некоторые пользователи сети решили, что девушка не права и ей стоило одеться более скромно. Многие, наоборот, поддержали О’Коннор и назвали авиакомпанию сексистами.

"Подвергать 22-летнюю женщину такому издевательству за то, что та открыла свои плечи и грудь, это ненормально! Она наверняка испытывала невероятный стыд, и без какого-то основания на то! Вас оскорбляет женское тело? Она отправлялась в отпуск, ей что, стоило быть прикрытой с ног до головы?".

"Это просто кроп-топ! И женщина, направляющаяся в жаркую страну. Ей что, стоило надеть джемпер?! Думаю, все женщины, которые уже забронировали полеты на "ThomasCookCares", должны надеть такие топы, а экипаж с которым спорила Эмили нужно уволить за это".

"Они не сексуализировали тебя, тупица… Ты сама это с собой сделала. Ты точно эгоистичная, зацикленная на себе и не думаешь о других. Когда ты на людях, тебе нужно проявлять сдержанность, чего ты не сделала. А ты проявила свою костлявую и плоскую грудь", - написал мужчина вступившись за авиакомпанию.

Компания "Томас Кук Эйрлайнз" извинилась за свое поведение и признала свою ошибку.

"Нам жаль, что мы расстроили мисс О’Коннор. Это очевидно, что мы могли правильней поступить в этой ситуации", - заявил представитель "Томас Кук Эйрлайнз".

Как ранее писал OBOZREVATEL, авиакомпания Ryanair попала в расистский скандал из-за ссоры между пассажирами на борту. Конфликт произошел, когда самолет находился на посадке в испанской Барселоне и должен был улетать в Лондон. Один из пассажиров обругал темнокожую женщину, которая сидела с ним по соседству.

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