Британия введет "светофорную систему" стран для отдыха из-за COVID-19: как будет работать

В Великобритании с 6 июля вступит в силу "светофорная система" для стран, в которых планируют отдыхать британские туристы.

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Как пишет Daily Mail, в этой системе странам будет присвоен зеленый, желтый или красный цвет в зависимости от уровня заражения коронавирусом (COVID-19) и других эпидемиологических критериев.

Британия введет "систему светофора"

Из стран зеленой и желтой зоны туристы смогут вернуться домой без самоизоляции в течение 14 дней. Отдыхающим придется изолировать себя, только если они были в странах с красным рейтингом, таких как США или Бразилия.

К "зеленым" странам относятся Австрия, Хорватия, Греция и Германия, а к "желтым" – Франция, Италия, Португалия, Швейцария и Испания.

Есть надежда, что в ближайшие недели будет достигнуто соглашение с Австралией и Новой Зеландией о добавлении их в список "зеленых" стран.

Британские туроператоры уже начали предлагать рекордные скидки до 70% на поездки во Францию, Испанию, Италию и Грецию.

Как сообщал OBOZREVATEL, коронавирус в Британии рекордно угас: на днях зафиксирован самый низкий прирост больных за три месяца.

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