"Бриллиант Восточной Европы": журналистка Forbes призвала туристов посетить Киев

Известная американская тревел-блогер и журналистка Бриенна Вилсон побывала в Киеве и назвала его "столицей Восточной Европы, которую обязательно нужно посетить".

Об этом она написала в своем материале, опубликованном изданием Forbes. "Я никогда не была уверена, что хочу посетить Киев. Не говоря уже о том, чтобы рекламировать его кому-нибудь еще. Но я была неправа. И мне потребовалось много времени, чтобы это выяснить", — заявила журналистка.

Фото: rusvesna.su

Так, первое, что отметила Бриенна в Киеве — были столичные художественные и социальные проекты. В частности, ресторан Urban Space 500, который финансировался 500 спонсорами, а всю прибыль направляет на помощь социальным проектам и стартапам для развития города.

Также, по словам журналистки, ее внимание привлек один из центральных районов Киева — Подол. Он ей очень похож на район Нью-Йорка Бруклин своей вальяжностью и отличными местами для отдыха.

"Подол — самый модный район города, и для этого есть все основания. Находясь в этом районе, который сами местные жители называют "старым городом", вдали от шума и суеты Крещатика — главной улицы Киева, понимаешь, что Подол больше похож на Бруклин. Он такой же спокойный, с множеством отличных заведений, хорошо одетой и крутой толпой людей вокруг", — подчеркнула блогер.

Фото: relax.com.ua

Также она сообщила, что в Киеве сегодня очень широкая коктейльная карта и разнообразная барная культура, которая может удовлетворить запросы даже самой требовательной публики.

"Ходят слухи, что есть даже секретный "бар только для барменов", который открывается в 2 часа ночи, и в него могут входить только местные жители, работающие в городской барной индустрии. Я не могу ни подтвердить, ни опровергнуть этот слух, но мне нравится сама идея тайных баров", — констатировала Вилсон.

Фото: stb.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве в 2019 году может резко вырасти сумма туристического сбора и принцип его расчета, что повлечет подорожание съемных квартир, хостелов и частных аппартаментов.

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