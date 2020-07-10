Бортпроводник внезапно умер во время полета на самолете: причину не смогли раскрыть

Бортпроводник American Airlines Джо Тормес внезапно умер при загадочных обстоятельствах во время полета на самолете, который направлялся в Сент-Луис (США).

Человек проработал в компании более 20 лет. Как уточнили представители перевозчика, в день смерти 61-летний Джо Тормес работал на рейсе вместе с женой Эльзой Джетт-Тормес, сообщает Fox News.

Самолет приземлился в международном аэропорту Сент-Луиса, а затем отправился в следующий полет в Даллас с новым экипажем.

Джо Тормес с женой Эльзой Джетт-Тормес baue.com

В American Airlines не раскрыли причину смерти сотрудника, однако отметили, что поддерживают связь с его семьей. Руководство авиакомпании направило письмо всем работникам с просьбой отнестись с пониманием к жене погибшего и его сыну Брэндону.

"Мы знаем, что многие из вас работали с Джо, и вы будете глубоко скучать по нему", – говорится в письме.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее неизвестная девушка разбила палатку в самолете, чтобы защитить себя от коронавируса.