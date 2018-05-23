Бортпроводник исполнил зажигательный танец в самолете: видео

Необычный инцидент произошел на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Бортпроводник по имени Паоло исполнил сексуальный танец прямо во время полета под песню Бритни Спирз "Toxic", чем привел в восторг пассажиров. Об этом пишет The Sun.

Свидетели зажигательного танца сняли и опубликовали видео, благодаря которому Паоло стал звездой соцcетей.

Как сообщается, инцидент произошел незадолго до посадки в проходе на борту самолета, который летел из итальянской Генуи в английский город Борнмут.

"Я не могла в это поверить, обычно ты видишь такое в интернете, но не в жизни. Все были в восторге и хлопали в конце выступления", — рассказала свидетельница происшествия.

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