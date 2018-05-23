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Бортпроводник исполнил зажигательный танец в самолете: видео

5.8тЧитать новость на украинском

Необычный инцидент произошел на борту самолета ирландской авиакомпании Ryanair. Бортпроводник по имени Паоло исполнил сексуальный танец прямо во время полета под песню Бритни Спирз "Toxic", чем привел в восторг пассажиров. Об этом пишет The Sun.

Свидетели зажигательного танца сняли и опубликовали видео, благодаря которому Паоло стал звездой соцcетей.

Как сообщается, инцидент произошел незадолго до посадки в проходе на борту самолета, который летел из итальянской Генуи в английский город Борнмут.

"Я не могла в это поверить, обычно ты видишь такое в интернете, но не в жизни. Все были в восторге и хлопали в конце выступления", — рассказала свидетельница происшествия.

Как писал CityOboz, белка-диверсантка из Чикаго стала звездой в сети.

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