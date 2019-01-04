Более 10 млн посетителей за год: назван самый популярный музей в мире

Французский Лувр, один из крупнейших художественных музеев мира, стал музеем-рекордсменом прошлого года.

В 2018-м его залы посетили 10,2 млн человек. Этот рекорд, как пишет BBC, делает парижский музей самым посещаемым в мире.

Фото: travelask.ru

Персонал музея тщательно собирает статистику ежедневных посещений, опираясь на данные 2018 года, журналисты составили рейтинг любителей живописи из разных стран. Так, самую крупную группу посетителей составили французы (2,5 млн человек), за ними следуют жители США (около 1,5 млн) и Китая (около 1 млн).

Как отмечает источник, существенно на интерес общественности к Лувру повлиял клип-миллионник Бейонсе и Jay-Z к треку The Carters, который снимался в залах музея. С момента публикации в YouTube ролик собрал свыше 140 млн просмотров.

Спад туризма, который наблюдался в Европе последние годы, сократил число посетителей Парижа на 30%, однако в 2017 году общее количество посещений Лувра восстановилось и достигло отметки в 8,1 млн человек.

С толпами посетителей, как рассказал директор музея Жан-Люк Мартинес, им позволяют справляться новые улучшения, который обошлись Лувру в 60 млн евро. В 2017 году самыми посещаемыми художественными музеями мира стали: Лувр, Национальный музей Китая в Пекине, Музей Метрополитен в Нью-Йорке, музеи Ватикана и Британский музей в Лондоне.

Фото: mylouvre.su

Фото: mylouvre.su

Фото: mylouvre.su

Фото: mylouvre.su

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в центре итальянской столицы Рима рухнула крыша на церкви Сан-Джузеппе-деи-Фаленьями. Во время происшествия храм был закрыт для посещения. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.