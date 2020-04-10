Безумное соревнование Red Bull Flugtag. Что надо знать

Red Bull Flugtag - соревнования самодельных летательных аппаратов, которые ежегодно проходят в разных локациях по всему миру. А в сентябре 2020 Red Bull Flugtag возвращается в Украину.

Если у тебя есть креатив, кураж и желание полетать на собственном аппарате, тогда скорее заходи на сайт соревнования и до 20 апреля подавай заявку на участие.

Не забудь также о дополнительном комплекте нижнего белья, потому что даже если удастся спроектировать летательный аппарат, который установит мировой рекорд, ты с командой все равно окажешься в воде.

Соревнование Red Bull Flugtag пройдет в Украине в третий раз. Впервые оно состоялось в 2010 году, а второй - в 2013. В этом году Red Bull Flugtag пройдет в субботу, 5 сентября.

А чтобы легче было понимать, когда отправлять чертежи летательного аппарата, когда отберут финалистов и сколько людей должно быть в команде, мы подготовили ответы на самые распространенные вопросы о Red Bull Flugtag:

• Когда последний день для подачи заявок?

20 апреля. Это дедлайн для регистрации - дозаявиться позже нельзя будет. Все остальные детали можно будет внести позже в созданную заявку.

• Какие данные нужно указать в заявке до 20 апреля?

Только свои общие данные, больше ничего. Тебе не нужно указывать ни участников команды, ни детализировать свой будущий летательный аппарат.

Но если ты сможешь прислать готовый эскиз к 20 апреля, то автоматически станешь претендентом на получение запаса энергии и крыльев от Red Bull.

• Как вообще подать заявку?

Все очень просто! Нужно перейти на сайт Flugtag.redbull.com, зайти в раздел ЗАЯВКА и нажать "Подать заявку"

На первом этапе нужно лишь заполнить форму регистрации (стандартный набор вопросов: имя, фамилия, возраст, пол, адрес и email). Эту форму лучше заполнять капитану команды избежание недоразумений.

• То есть до 20 апреля необязательно иметь готовый эскиз своего летательного аппарата?

Именно так! Эскиз и детали летательного аппарата, а также полный состав команды нужно будет внести уже на втором этапе!

Однако, никто не запрещает сделать все сразу. Тем более, ты автоматически станешь претендентом на получение запаса энергии и крыльев от Red Bull, если пришлешь эскиз до 20 апреля.

• Когда тогда дедлайн отправки прорисованного эскиза летательного аппарата?

До 31 мая! У тебя будет больше месяца, чтобы выполнить две главные задачи: собрать команду и придумать идею своего летательного аппарата.

• А сколько людей должно быть в команде?

Максимальное количество участников одной команды - 5. Но это не значит, что твоя команда обязательно должна состоять из такого количества людей: участников может быть меньше. Но подумай, хорошо ли тебя разгонят и "подтолкнут" к полету.

• А как и где рисовать эскиз летательного аппарата. Есть варианты?

Допускается выполнение эскиза от руки (карандаш, краски, фломастеры и т.д.), а также в компьютерной графике. К эскизу могут быть добавлены различные дополнительные фото- или видеоматериалы для более полного представления идеи летательного аппарата. Вот несколько популярных компьютерных программ для создания крутого эскиза: KOMPAS 3D, SolidWorks, Autocad.

• Когда определятся финалисты Red Bull Flugtag?

До 16 июня мы определим 40 самых крутых летательных аппаратов, которые и будут выступать на Red Bull Flugtag.

• Давайте еще раз. Какие этапы соревнования и когда дедлайн каждого?

До 20 апреля подать заявку на сайте. Достаточно просто отправить свои данные. И в эту заявку участнику на почту автоматически придет письмо с деталями, как готовить и подавать эскиз своего летательного аппарата.

До 31 мая все участники, подавшие заявку до 20 апреля, собирают команду и присылают эскиз с деталями своего летательного аппарата.

До 16 июня - отбор финалистов, которые начнут подготовку к полету на Red Bull Flugtag;

С 20 июня по 31 августа - строительство летательных аппаратов;

5 сентября - главное соревнование Red Bull Flugtag в Киеве.

• Есть лайфхак, как увеличить вероятность попадания в финал?

Если имеешь креативный подход к любой задаче и не боишься "намочить" свои штаны, скорей загружай свой эскиз. Главное не бойся воплотить в реальность свое видение необычного летательного аппарата. Чем интереснее и нестандартнее будет идея, тем больше у тебя шансов.

Но главное не забывай о правилах Red Bull Flugtag. Их обязательно нужно соблюдать!

Не упусти возможности побороться за победу в одном из самых креативных соревнований в мире. Собирай команду, готовь проект и регистрируйся для участия в Red Bull Flugtag 2020.