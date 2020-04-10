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10 апреля • обновлено в 18:06
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Безумное соревнование Red Bull Flugtag. Что надо знать

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Red Bull Flugtag - соревнования самодельных летательных аппаратов, которые ежегодно проходят в разных локациях по всему миру. А в сентябре 2020 Red Bull Flugtag возвращается в Украину.

Если у тебя есть креатив, кураж и желание полетать на собственном аппарате, тогда скорее заходи на сайт соревнования и до 20 апреля подавай заявку на участие.

Безумное соревнование Red Bull Flugtag. Что надо знать

Не забудь также о дополнительном комплекте нижнего белья, потому что даже если удастся спроектировать летательный аппарат, который установит мировой рекорд, ты с командой все равно окажешься в воде.

Соревнование Red Bull Flugtag пройдет в Украине в третий раз. Впервые оно состоялось в 2010 году, а второй - в 2013. В этом году Red Bull Flugtag пройдет в субботу, 5 сентября.

А чтобы легче было понимать, когда отправлять чертежи летательного аппарата, когда отберут финалистов и сколько людей должно быть в команде, мы подготовили ответы на самые распространенные вопросы о Red Bull Flugtag:

Безумное соревнование Red Bull Flugtag. Что надо знать

• Когда последний день для подачи заявок?

20 апреля. Это дедлайн для регистрации - дозаявиться позже нельзя будет. Все остальные детали можно будет внести позже в созданную заявку.

• Какие данные нужно указать в заявке до 20 апреля?

Только свои общие данные, больше ничего. Тебе не нужно указывать ни участников команды, ни детализировать свой будущий летательный аппарат.

Но если ты сможешь прислать готовый эскиз к 20 апреля, то автоматически станешь претендентом на получение запаса энергии и крыльев от Red Bull.

• Как вообще подать заявку?

Все очень просто! Нужно перейти на сайт Flugtag.redbull.com, зайти в раздел ЗАЯВКА и нажать "Подать заявку"

На первом этапе нужно лишь заполнить форму регистрации (стандартный набор вопросов: имя, фамилия, возраст, пол, адрес и email). Эту форму лучше заполнять капитану команды избежание недоразумений.

Безумное соревнование Red Bull Flugtag. Что надо знать

То есть до 20 апреля необязательно иметь готовый эскиз своего летательного аппарата?

Именно так! Эскиз и детали летательного аппарата, а также полный состав команды нужно будет внести уже на втором этапе!

Однако, никто не запрещает сделать все сразу. Тем более, ты автоматически станешь претендентом на получение запаса энергии и крыльев от Red Bull, если пришлешь эскиз до 20 апреля.

Когда тогда дедлайн отправки прорисованного эскиза летательного аппарата?

До 31 мая! У тебя будет больше месяца, чтобы выполнить две главные задачи: собрать команду и придумать идею своего летательного аппарата.

• А сколько людей должно быть в команде?

Максимальное количество участников одной команды - 5. Но это не значит, что твоя команда обязательно должна состоять из такого количества людей: участников может быть меньше. Но подумай, хорошо ли тебя разгонят и "подтолкнут" к полету.

• А как и где рисовать эскиз летательного аппарата. Есть варианты?

Допускается выполнение эскиза от руки (карандаш, краски, фломастеры и т.д.), а также в компьютерной графике. К эскизу могут быть добавлены различные дополнительные фото- или видеоматериалы для более полного представления идеи летательного аппарата. Вот несколько популярных компьютерных программ для создания крутого эскиза: KOMPAS 3D, SolidWorks, Autocad.

• Когда определятся финалисты Red Bull Flugtag?

До 16 июня мы определим 40 самых крутых летательных аппаратов, которые и будут выступать на Red Bull Flugtag.

• Давайте еще раз. Какие этапы соревнования и когда дедлайн каждого?

До 20 апреля подать заявку на сайте. Достаточно просто отправить свои данные. И в эту заявку участнику на почту автоматически придет письмо с деталями, как готовить и подавать эскиз своего летательного аппарата.

До 31 мая все участники, подавшие заявку до 20 апреля, собирают команду и присылают эскиз с деталями своего летательного аппарата.

До 16 июня - отбор финалистов, которые начнут подготовку к полету на Red Bull Flugtag;

С 20 июня по 31 августа - строительство летательных аппаратов;

5 сентября - главное соревнование Red Bull Flugtag в Киеве.

• Есть лайфхак, как увеличить вероятность попадания в финал?

Если имеешь креативный подход к любой задаче и не боишься "намочить" свои штаны, скорей загружай свой эскиз. Главное не бойся воплотить в реальность свое видение необычного летательного аппарата. Чем интереснее и нестандартнее будет идея, тем больше у тебя шансов.

Но главное не забывай о правилах Red Bull Flugtag. Их обязательно нужно соблюдать!

Безумное соревнование Red Bull Flugtag. Что надо знать

Не упусти возможности побороться за победу в одном из самых креативных соревнований в мире. Собирай команду, готовь проект и регистрируйся для участия в Red Bull Flugtag 2020.

Кто из звезд ждет пополнения, а кто развелся - читайте в нашем Instagram!

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