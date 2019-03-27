Без входа и выхода: в Японии появилась загадочная Ж/Д станция для туристов

В Японии вдоль реки Нишики в Ивакуни, рядом с которой тянется железная дорога, появилась загадочная станция без выхода и входа.

Как пишет Telegram-канал "СОЛЬ", на нее можно попасть с поезда, сойти - тоже только в поезд. Никак иначе. В сети появились первые фотографии платформы и ее координаты на карте.

Согласно приведенной информации, проект станции был задуман специально для туристов. Все дело в том, что находится она у живописных гор и местной реки, на которые с высоты железной дороги открывается захватывающий пейзаж.

Поэтому платформа представляет собой смотровую площадку, с нее можно полюбоваться видом на горы и реку.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Египте планируют ввести новый налоговый сбор для туристов, а именно увеличить аэропортовый сбор на вылет из государства. Так, все пассажиры международных регулярных и чартерных рейсов, которые вылетают из аэропортов Египта, будут вынуждены платить дополнительно 25 долларов (практически 700 гривен).

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