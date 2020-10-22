Беларусь изменила правила въезда: как будет теперь

В Беларуси 22 октября начали действовать новые правила въезда и транзита через страну, согласно которым все белорусы, иностранцы и лица без гражданства, въезжающие из государств "красной" зоны, должны пройти 10-дневную самоизоляцию.

В течение этого времени они не смогут выезжать из страны до завершения срока карантина, при этом сдавать тест на коронавирус не требуется. Как пишет портал avianews.com, соответствующие изменения предусмотрены постановлением белорусского правительства №591 от 13 октября.

В частности, теперь на самоизоляцию также должны отправится лица, которые следовали транзитом в Беларусь через страны "красной" зоны, если они не могут документально подтвердить, что срок транзита не превышал 24 часов. Отметим, что в списке "красных" стран для Беларуси, по состоянию на 20 октября, значится 131 государство, есть в нем и Украина.

Иностранцам и лицам без гражданства, по прибытию в Беларусь из государств "зеленой" зоны, нужно предоставить справку о прохождении ПЦР-теста на COVID-19 на одном из трех языков – русском, белорусском или английском. Он должен быть проведен не более чем за 72 часа до пересечения белорусской границы, а если справки нет – пограничники могут не пустить в страну.

Примечательно, что такое правило не распространяется на прибывающих из стран "зеленой" зоны белорусов, иностранцев и лиц без гражданства, имеющих вид на жительство в Беларуси.

Согласно новым правилам, также разрешен транзит через Беларусь иностранцам и лицам без гражданства, которые прибыли из "красной" зоны, в течение одних суток. При выполнении этого условия на таких пассажиров не распространяется требование о самоизоляции.

В авиакомпании "Белавиа" уточняют, что пассажиры, следующие транзитом через Беларусь из стран "зеленой" зоны, могут пересекать границу без медицинской справки и дополнительного контроля.

Как сообщал OBOZREVATEL, в начале октября начальник главного управления организации медицинской помощи Минздрава Беларуси Александр Пацеев заявил, что в стране уже можно говорить о начале второй волны коронавируса. Он отметил, что сейчас продолжается рост заболеваемости.