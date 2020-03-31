На заводах двух топовых французских брендов Balenciaga и Yves Saint Laurent будут шить медицинские маски.

На этот шаг группа Kering, в которую входят эти два модных дома, пошла, чтобы помочь Франции побороть коронавирус, сообщает Коммерсант.

Компания выступила и с другими важными инициативами.

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В частности, в Китае она собирается закупить 3 млн медицинских масок и передать их французским больницам.

А также оказать финансовую помощь Институту Пастера в Париже, которые готовит вакцину от коронавируса.

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