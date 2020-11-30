США и Британия начали возобновлять трансатлантические рейсы благодаря экспресс-тестированию на COVID-19

Ряд американских и британский авиакомпаний начали восстанавливать трансатлантические рейсы после того, как страны расширили охват населения тестированием на коронавирус.

Несколько таких авиаперелетов были осуществлены днями и планируются в ближайшее время. Об этом в Facebook написала эксперт в традиционном и диджитал маркетинге, основатель платформы New York Online (США) Марина Петрова.

"Еще хорошие новости. Авиакомпании экспериментируют с трансатлантическими рейсами без COVID-19: пассажиры и экипаж проходят тестирование прямо перед полетом с помощью экспресс-теста", – отметила она.

По ее словам, на борт самолета могут попасть только те, у кого результат диагностики отрицательный. А в случае позитивного теста на коронавирус человека будут отправлять на 14-дневный карантин.

Петрова добавила, что две недели назад американская авиакомпания United совершила первый рейс США – Лондон. Аналогичную практику начинают American Airlines и British Airways, а также Delta (США), которая собирается запустить рейс из Нью-Йорка в Рим.

"Если все сработает, скорее всего, все мировые авиакомпании последуют за этим. В сочетании с вакциной, кажется, что проблеск света в конце туннеля есть. Берегите себя и носите маску", – подытожила она.

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