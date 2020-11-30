США и Британия начали возобновлять трансатлантические рейсы благодаря экспресс-тестированию на COVID-19
В случае положительного результата пассажиров отправляют на 14-дневный карантин
Несколько таких экспериментальных перелетов осуществили авиакомпании American Airlines, British Airways и United
Ряд американских и британский авиакомпаний начали восстанавливать трансатлантические рейсы после того, как страны расширили охват населения тестированием на коронавирус.
Несколько таких авиаперелетов были осуществлены днями и планируются в ближайшее время. Об этом в Facebook написала эксперт в традиционном и диджитал маркетинге, основатель платформы New York Online (США) Марина Петрова.
"Еще хорошие новости. Авиакомпании экспериментируют с трансатлантическими рейсами без COVID-19: пассажиры и экипаж проходят тестирование прямо перед полетом с помощью экспресс-теста", – отметила она.
По ее словам, на борт самолета могут попасть только те, у кого результат диагностики отрицательный. А в случае позитивного теста на коронавирус человека будут отправлять на 14-дневный карантин.
Петрова добавила, что две недели назад американская авиакомпания United совершила первый рейс США – Лондон. Аналогичную практику начинают American Airlines и British Airways, а также Delta (США), которая собирается запустить рейс из Нью-Йорка в Рим.
"Если все сработает, скорее всего, все мировые авиакомпании последуют за этим. В сочетании с вакциной, кажется, что проблеск света в конце туннеля есть. Берегите себя и носите маску", – подытожила она.
Как сообщал OBOZREVATEL:
американскую вакцину против коронавируса от компании Pfizer уже начали распространять в Европе и США. Доставкой препарата занимается авиакомпания United Airlines.
Накануне в Великобритании заявили, что с 7 декабря в стране стартует вакцинация населения против COVID-19. Прививки англичанам будут делать вакциной от Pfizer.
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