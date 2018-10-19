Мы на Facebook
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
планшета Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
ТурцияТурция ЕгипетЕгипетКипрКипрХорватияХорватияБолгарияБолгарияГрецияГрецияЧерногорияЧерногорияИталияИталияФранцияФранцияИспанияИспанияПольшаПольша

/Новости

Аргентинский самолет попал в зону сильной турбулентности: жуткие кадры

3.4тЧитать материал на украинском

Самолет авиакомпании Аргентины попал в зону сильной турбулентности, в результате чего пострадало 15 человек.

Рейс длился восемь часов, а самолет летел из Майами в Буэнос-Айрес, сообщается в группе "Новости авиации РФ" в Telegram.

По словам самых пассажиров, перелет превратился для них в ночной кошмар из-за постоянных перепадов высоты. По салону буквально нельзя было передвигаться и над сиденьями болтались кислородные маски.

Также проходы были завалены личными вещами людей, а стены заляпаны пролившимися напитками и едой.

Аргентинский самолет попал в зону сильной турбулентности: жуткие кадры
Аргентинский самолет попал в зону сильной турбулентности: жуткие кадры
Читайте также:
В Индии самолет с пассажирами врезался в стену: в сети скандал

Всего на борту находились 200 пассажиров, и 15 из них получили травмы. Госпитализация потребовалась только восьми пострадавшим.

Аргентинский самолет попал в зону сильной турбулентности: жуткие кадры
Аргентинский самолет попал в зону сильной турбулентности: жуткие кадры

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Каролине (США) произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет средних размеров Dassault Falcon 50 разбился на части при посадке в аэропорту.

Поделиться в Facebook
0
Комментарии
6
0
Смешно
0
Интересно
8
Печально
8
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Наши блоги