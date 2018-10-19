Аргентинский самолет попал в зону сильной турбулентности: жуткие кадры

Самолет авиакомпании Аргентины попал в зону сильной турбулентности, в результате чего пострадало 15 человек.

Рейс длился восемь часов, а самолет летел из Майами в Буэнос-Айрес, сообщается в группе "Новости авиации РФ" в Telegram.

По словам самых пассажиров, перелет превратился для них в ночной кошмар из-за постоянных перепадов высоты. По салону буквально нельзя было передвигаться и над сиденьями болтались кислородные маски.

Также проходы были завалены личными вещами людей, а стены заляпаны пролившимися напитками и едой.

Всего на борту находились 200 пассажиров, и 15 из них получили травмы. Госпитализация потребовалась только восьми пострадавшим.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Южной Каролине (США) произошла авиакатастрофа: пассажирский самолет средних размеров Dassault Falcon 50 разбился на части при посадке в аэропорту.