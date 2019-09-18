Американцы разрабатывают первый в истории космический отель: подробности

Американская компания The Gateway Foundations заявила о планах открыть первый в истории космический отель, который будет вращаться вокруг Земли.
Как сообщает издание ABC News, космическая станция будет предназначена для отдыха. В ней будут размещаться капсулы для туристов. Сам отель будет иметь форму диска.
Предполагаемый космический отель
Фото: abcnews.go.com
Также, по словам архитектора космической станции Тима Алаторра, на борту комического отеля будет множество развлекательных мероприятий, включая баскетбол, батуты и скалолазание с низкой гравитацией. Кроме того, на станции будут доступны рестораны, бары, площадки, где будут устраивать концерты, показы фильмов и семинары.
Предполагаемый космический отель
Фото: abcnews.go.com
Отметим, что запуск отеля должен состояться до 2025 года. Разработчики ожидают около 100 посетителей ежемесячно.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Мальдивских островах открылся первый в мире подводный отель. Ночь в нем обойдется в 50 тысяч долларов.
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