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18 сентября • обновлено в 10:50
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Американцы разрабатывают первый в истории космический отель: подробности

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Американская компания The Gateway Foundations заявила о планах открыть первый в истории космический отель, который будет вращаться вокруг Земли.

Как сообщает издание ABC News, космическая станция будет предназначена для отдыха. В ней будут размещаться капсулы для туристов. Сам отель будет иметь форму диска.

Американцы разрабатывают первый в истории космический отель: подробности

Предполагаемый космический отель

Фото: abcnews.go.com

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Также, по словам архитектора космической станции Тима Алаторра, на борту комического отеля будет множество развлекательных мероприятий, включая баскетбол, батуты и скалолазание с низкой гравитацией. Кроме того, на станции будут доступны рестораны, бары, площадки, где будут устраивать концерты, показы фильмов и семинары.

Американцы разрабатывают первый в истории космический отель: подробности

Предполагаемый космический отель

Фото: abcnews.go.com

Отметим, что запуск отеля должен состояться до 2025 года. Разработчики ожидают около 100 посетителей ежемесячно.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на Мальдивских островах открылся первый в мире подводный отель. Ночь в нем обойдется в 50 тысяч долларов.

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Бабаев Бабай
Бабаев Бабай
Америгосам своих космонавтов еще не на чем возить,каждый год отодвигают срок испытания корабля,сроки назначать не мешки ворочать,космические отели пля.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Вислоухие уже предложили хозяевам услуги по чистке унитазов в отеле.
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70rus xxx
70rus xxx
Украинцы уже выкупили все номера.Сидят на чемоданах,ждут.посадки.
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