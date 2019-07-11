Изнасиловали и сбросили: стало известно о жути с туристкой из США

Девушку из Нью-Йорка накачали наркотиками, изнасиловали и сбросили с балкона отеля на отдыхе в Пунта-Кана в Доминиканской республике.

Об этом сообщает Fox News. Трагедия произошла в пятизвездочном отеле Ocean Blue and Sand в июне, но известно об этом стало только сейчас.

Доминикана lowcostavia.com.ua

Как рассказала пострадавшая, которая пожелала не называть своего имени, ее накачали наркотиками, когда она беседовала с парой других постояльцев в баре у бассейна. 28-летний мужчина, с которым девушка выпила несколько напитков, силой затащил ее в свой номер, изнасиловал и сбросил с балкона второго этажа.

"Вы всегда должны быть осторожны. Такое может случиться в любое время. Это произошло среди белого дня", — добавила девушка.

Отель Ocean Blue and Sand TripAdvisor

Двое подозреваемых были арестованы по обвинению в сексуальном насилии, покушении на убийство, насилии и грабеже. Спустя некоторое время их отпустили под залог в тысячу долларов за каждого.

"Это совершенно другая страна, другие правила, — прокомментировала решение суда пострадавшая. — Им все равно. Даже если бы я умерла".

Как сообщал OBOZREVATEL, дикари одного из самых изолированных племен в мире, которые проживают на Северном Сентинельском острове в Индии, убили американского туриста, пытавшегося обратить их в христианство.

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