Американке выдали разорванный в клочья чемодан в аэропорту

В аэропорту Далласа (США) Кристен Хорабин получила разорванный в клочья чемодан.

"Половины моих вещей не было, а другая половина была уничтожена", - написала она на своей странице в Facebook.

По словам Кристен, одежда была испачкана мазутом и зубной пастой, рядом с сумкой в контейнере лежал сломанный фен, испорченная одежда и туфли из разных пар.

Как сообщает Fox News, женщина заполнила акт о повреждении багажа на стойке American Airlines, и спустя сутки представители авиакомпании связались с ней, чтобы извиниться и сообщить о готовности возместить ущерб.

Ей выслали чек на сумму $3500 и ваучер на перелет в размере $300.

В American Airlines сообщили, что обстоятельства инцидента выясняются. По предварительным данным, чемодан случайно попал в машинное отделение самолета.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее показали, что делают с багажом в "Борисполе".