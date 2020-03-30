Американка полностью оголилась на охваченной карантином улице. Яркое фото

В Нью-Йорке, США, девушка сфотографировалась обнаженной верхом на статуе Атакующего быка на Уолл-Стрит.

Об этом сообщает издание The New York Post. Ее не смутило то, что в городе введен карантин и горожанам следует оставаться дома.

nypost.com

Блондинка проигнорировала все рекомендации по защите от коронавируса, разделась и залезла на бронзовую статую быка в финансовом квартале Нью-Йорка. Ее подруга делала фотографии на мобильный телефон.

nypost.com

nypost.com

nypost.com

nypost.com

nypost.com

nypost.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

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