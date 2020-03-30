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30 марта • обновлено в 12:07
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Американка полностью оголилась на охваченной карантином улице. Яркое фото

2.2т
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В Нью-Йорке, США, девушка сфотографировалась обнаженной верхом на статуе Атакующего быка на Уолл-Стрит.

Об этом сообщает издание The New York Post. Ее не смутило то, что в городе введен карантин и горожанам следует оставаться дома.

Американка полностью оголилась на охваченной карантином улице. Яркое фото

nypost.com

Блондинка проигнорировала все рекомендации по защите от коронавируса, разделась и залезла на бронзовую статую быка в финансовом квартале Нью-Йорка. Ее подруга делала фотографии на мобильный телефон.

Американка полностью оголилась на охваченной карантином улице. Яркое фото

nypost.com

Американка полностью оголилась на охваченной карантином улице. Яркое фото

nypost.com

Американка полностью оголилась на охваченной карантином улице. Яркое фото

nypost.com

Американка полностью оголилась на охваченной карантином улице. Яркое фото

nypost.com

Американка полностью оголилась на охваченной карантином улице. Яркое фото

nypost.com

Американка полностью оголилась на охваченной карантином улице. Яркое фото

nypost.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, бортпроводник авиакомпании American Airlines умер после того, как получил положительный результат теста на коронавирус.

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Автор
Мария Дидык
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