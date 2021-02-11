Alyona Alyona разочаровалась отдыхом в Египте и рассказала о минусах

Известная украинская рэперша Alyona Alyona решила поехать на отдых в Шарм-эль-Шейх и разочаровалась отпуском. Знаменитость поделилась своими впечатлениями о Египте.

Alyona Alyona отправилась отдыхать с лучшим другом в Шарм-эль-Шейх на пять дней за 300 долларов (более 8 тысяч гривен). Отель был четыре звезды, третья пляжная линия в районе Хадаба. Об этом рэперша написала на своей странице в Instagram.

Знаменитость рассказала, что их сразу же встретил грязный аэропорт с неприветливыми людьми. Администрация самого отеля относилась по-хамски, так как "каждый мечтает нажиться".

По словам рэперши, все на вид хорошее, но если присмотреться, то понимаешь, что тебе замыливают глаза, чтобы не видеть реальность. Кроме того, туристам постоянно пытаются что-то "впарить", а когда слышат "нет/не хочу/не буду/не надо" – злятся.

"Разборки с администрацией, ссора с гидом (мы отказали ему в услугах из-за высоких цен, нашли местных, где все было гораздо дешевле) в первый день немного сбили нас с ног", – отметила Alyona Alyona.

Alyona Alyona в Египте Instagram Alyona Alyona

По поводу еды знаменитость сообщила, что из гарниров были только белый рис и жареная картошка, и дрожжевой хлеб. Рэперша подчеркнула, что еды и выбора много, но все это не в комплексе.

"Рыба через день. Все разбавленное водой или супер-сладкое, или никакое. На пляжах вообще просто бургеры и все", – рассказала Alyona Alyona.

На экскурсиях в Шарм-эль-Шейхе туристам постоянно пытались что-то "впарить" неизвестные люди. Например, спасательные жилеты и костюмы, которые были включены в стоимость путевки.

Alyona Alyona на отдыхе Instagram Alyona Alyona

Рэперша добавила, что также в номерах отеля нет света на потолке – только на стенах. Во время отдыха их грызли комары, а в дождь вода затекала в номер.

"Радуюсь, что я оптимистка. Загорелая. Привезла маме с папой пахлавы и манго. Все счастливы. Это главное", – подытожила звезда.

Alyona Alyona отправилась в отпуск в Египет Instagram Alyona Alyona

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинка Алена Романюк отравилась едой в одном из ресторанов Каира и попала в больницу. Девушка заявила, что в госпитале Египта полная антисанитария, и ей пришлось 12 часов быть под капельницей.