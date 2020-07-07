Air France возобновит полеты в Украину: названа дата

Авиакомпания Air France с 13 июля возобновит прямые регулярные рейсы в Украину.

Об этом сообщили в украинском представительстве авиаперевозчика, передают "Avianews". По словам инсайдеров, авиакомпания будет обслуживать маршрут Париж-Киев, который соединит аэропорты Шарля-де-Голля и Борисполь.

Отмечается, что рейсы будут выполняться два раза в неделю по вторникам и пятницам. С 24 августа Air France планирует увеличить частоту перелетов до трех в неделю: по вторникам, четвергам и субботам.

Коме того, авиакомпания предоставляет возможность пересадки на другие рейсы в аэропорту Парижа. Однако перед покупкой билетов пассажиры должны учитывать возможные ограничения на транзит по пути в другие страны.

Расписание рейсов Киев-Париж с 13 июля:

AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10 (вторник, пятница),

AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35 (вторник, пятница).

С 24 августа:

AF1753 Киев-Париж 14:50-17:10 (вторник, четверг, суббота),

AF1752 Париж-Киев 09:25-13:35 (вторник, четверг, суббота).

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Украине возобновили продажу авиабилетов четыре компании: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa и Международные авиалинии Украины. Рейсы, которые ранее не осуществлялись из-за карантина, на сайтах авиакомпаний уже открыты для бронирования с мая-июня 2020 года.