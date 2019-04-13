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Африканская страна ввела е-визы для украинцев: что нужно знать

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Граждане Украины смогут посещать восточноафриканскую страну Джибути по электронным визам.

Об этом говорится в официальном заявлении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"С 7 апреля правительством Республики Джибути введено оформление одноразовых электронных виз (e-visa) для посещения Джибути воздушным транспортом с туристической, деловой и транзитной целью", – сказано в сообщении.

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Электронную визу украинцы смогут получить после обращения через портал Djibouti e-visa. Заявление обрабатывается около 72 часов, однако подавать его стоит заранее, хотя бы за неделю до поездки. По пятницам и субботам – выходные дни.

Джибути

Джибути

pixabay

Оплатить услугу можно картами Visa, MasterCard и American Express, после чего на электронную почту придет виза. Ее нужно распечатать и предъявить при регистрации на рейс и по прибытию в аэропорт Амбули.

Транзитная виза выдается на 1-14 дней и стоит 12 долларов. Туристическая или деловая действует 15-90 дней – 23 доллара.

Джибути

Джибути

pixabay

Что нужно знать туристам для поездки в Джибути

  • Звонить в другие города и страны лучше по мобильному через оператора Thuraya – так выгоднее.

  • В память о поездке туристы покупают изделия из жемчуга и перламутра, поделки ручной работы. Торговля и покупка изделий из кораллов запрещена законом.

  • В ресторанах принято оставлять чаевые в размере 10% от суммы. Чтобы уровень обслуживания был выше, лучше давать официанту заранее.

  • Приобретение предметов искусства или антиквариата требует оформления документов. При вывозе из страны понадобятся справки, чеки.

  • Не стоит пользоваться услугами частных лиц, которые предлагают обмен валюты или украшения.

  • Для любителей дайвинга нужно обязательно спросить у специалистов, где разрешено погружение.

Флаг Джибути

Флаг Джибути

pixabay

ак сообщал OBOZREVATEL, с 14 апреля граждане Украины смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без визы. Но прежде чем это делать, необходимо ознакомиться с правилами страны.

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Место
Украина
Теги
путешествия туризмМинистерство иностранных дел Украины
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
"славаукрайини"!!!!!!
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a alexeyon
a alexeyon
Семёнов Александр, сиди ровно на кадыровской бутылке вато чмо🤮🤮, орет оно неадекватное
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a alexeyon
a alexeyon
Алени быстро ищем в методичке какие доки надо вате, чтобы в Джибути махнуть))) хотя, все стало аленей в Турцию херачит на алкотуры и похер на сбитый самолёт СУ и убитым летчиком
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Макарский Александр
Макарский Александр
Джибутские толчки чекают заробитчан-нерабов
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