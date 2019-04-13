Африканская страна ввела е-визы для украинцев: что нужно знать

Граждане Украины смогут посещать восточноафриканскую страну Джибути по электронным визам.

Об этом говорится в официальном заявлении департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины в Facebook.

"С 7 апреля правительством Республики Джибути введено оформление одноразовых электронных виз (e-visa) для посещения Джибути воздушным транспортом с туристической, деловой и транзитной целью", – сказано в сообщении.

Электронную визу украинцы смогут получить после обращения через портал Djibouti e-visa. Заявление обрабатывается около 72 часов, однако подавать его стоит заранее, хотя бы за неделю до поездки. По пятницам и субботам – выходные дни.

Джибути pixabay

Оплатить услугу можно картами Visa, MasterCard и American Express, после чего на электронную почту придет виза. Ее нужно распечатать и предъявить при регистрации на рейс и по прибытию в аэропорт Амбули.

Транзитная виза выдается на 1-14 дней и стоит 12 долларов. Туристическая или деловая действует 15-90 дней – 23 доллара.

Джибути pixabay

Что нужно знать туристам для поездки в Джибути

Звонить в другие города и страны лучше по мобильному через оператора Thuraya – так выгоднее.

В память о поездке туристы покупают изделия из жемчуга и перламутра, поделки ручной работы. Торговля и покупка изделий из кораллов запрещена законом .

В ресторанах принято оставлять чаевые в размере 10% от суммы. Чтобы уровень обслуживания был выше, лучше давать официанту заранее .

Приобретение предметов искусства или антиквариата требует оформления документов. При вывозе из страны понадобятся справки, чеки.

Не стоит пользоваться услугами частных лиц, которые предлагают обмен валюты или украшения.

Для любителей дайвинга нужно обязательно спросить у специалистов, где разрешено погружение.

Флаг Джибути pixabay

ак сообщал OBOZREVATEL, с 14 апреля граждане Украины смогут путешествовать в Таиланд с туристической целью без визы. Но прежде чем это делать, необходимо ознакомиться с правилами страны.

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