Семь стыдных ошибок туристов в отелях, которые может допустить каждый

Для большинства украинцев долгожданный отпуск – это период, когда можно оторваться на полную. Путешетвенники часто не обращают внимания на правила поведения и этикет в обществе, особенно за рубежом.

Отдыхающие не слушают инструктаж при заселении в отель, а потом могут поплатиться за это кругленькой суммой штрафа. OBOZREVATEL рассказал о самых частых ошибках туристов на отдыхе.

Посещение ресторана в пляжной одежде

Купальники можно носить только на пляже или у бассейна. Не стоит идти в мокрой одежде в ресторан, даже если он вблизи от воды или на террасе. Выглядеть нужно прилично: если мужчина прийдет в столовую без футболки, официант сделает замечания или попросит покинуть заведение.

Туристы любят нарушать правила проживания в отеле, но это может повлечь за собой ответственность перед законом. pixabay.com

Купание после ужина

Во многих отелях купания после захода солнца – запрещено. Это правило существует почти во всех туристических центрах мира. Его приняли для безопасности туристов, которые часто идут купаться ночью. В лучшем случае за нарушение вы заплатите штраф, а в худшем – получите травмы от морских жителей, которые ночью бодрствуют.

Опоздание на трапезу

Никто не будет ждать вас после окончания отведенных часов на прием пищи. Система All-Inclusive щедрая, но очень строгая, поэтому стоит запомнить график работы ресторанов.

Рестораны на отдыхе работают в ограниченном режиме. pixabay.com

Выносить еду за территорию ресторана или отеля запрещено

Еда считается такой же собственностью отеля, как мебель, халаты и полотенца. Если вы не знаете, что в комплексе можно выносить еду с собой – уточните это у персонала.

Пренебрежение ценниками на баре

Некоторые ошибочно полагают, что "все включено" распространяется на весь ассортимент отеля. Но например, на следующий день после алкогольного застолья вас может ждать чек на кругленькую сумму в номере. Убедитесь, что напитки или угощения бесплатные.

Украинские туристы любят отдыхать на "широкую ногу", надеясь, что все в отеле бесплатно. pixabay.com

"Дешевые" экскурсии

Иностранные туры предусматривают включенные в стоимость путевки экскурсии. Если в другой стране вам предлагают дешевую экскурсию от местных – лучше не ведитесь, ведь это могут быть мошенники. Туристов часто обманывают на деньги, а иногда нелегальные экскурсии были опасными для здоровья. Страховка распространяется только на путешествия от вашего турагентства.

Просмотр местного телевидения

Привычка украинцев постоянно смотреть телевизор может стоить сотни долларов. Дело в том, что иностранное телевидение обычно платное, если не обращать внимание на каналы, – вас может ожидать неприятный сюрприз.

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