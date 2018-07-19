50 тысяч человек под угрозой: в Ryanair "подложили свинью" пассажирам

Ирландский лоукостер Ryanair отменил рейсы из трех стран Европы из-за забастовки бортпроводников. Это рейсы, которыми 25 и 26 июля должны были вылететь до 50 тыс. пассажиров.

Всем им были отправлены sms и электронные письма, сообщают в авиакомпании.

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Забастовка затронет тех, кто планировал перелет из/в Бельгию, Португалию и Испанию 25 и 26 июля, а это порядка 50 тыс. человек (примерно 12% всех пассажиров Ryanair). В компании утверждают, что всем им предложена возможность выбрать альтернативный перелет в течении 7 дней до и после забастовки. В качестве альтернативы этим клиентам могут вернуть все затраты на билеты.

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Персонал лоукостера требует улучшения условий работы. Но в компании забастовку называют необоснованной и отмечают, что экипажи получают до €40 тыс. в год, комиссионные, а также им предоставляются больничные.

"Эта забастовка совершенно необоснованна и не приведет ни к чему, кроме того, что разрушит отпуска семей и предоставит дополнительные бонусы конкурирующим авиакомпаниям в Бельгии, Португалии и Испании", — заявили в Ryanair.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, бортпроводники Ryanair объявили забастовку в четырех странах Евросоюза - в Италии, Португалии, Испании и Бельгии. В Италии они намерены бастовать 25 июля.