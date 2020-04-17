5 невероятных фактов из истории Red Bull Flugtag

В сентябре в Киеве состоится безумное соревнование самодельных летательных аппаратов Red Bull Flugtag. Подать заявку на участие можно до 20 апреля. Больше деталей о соревнованиях читайте здесь.

А пока пристегнитесь, мы вот-вот пронесемся историей самого драйвового спортивного шоу.

Знаете ли вы, что ...

200 кг - это предел

Сначала немного цифр. Чтобы пройти строгий отбор наиболее нестрогого авиационного шоу на Земле, ваш аппарат должен быть самодельным, он должен запускаться исключительно силой членов команды. А еще размах крыльев не может превышать 9 метров, а вес аппарата - 200 кг. Кроме того, в каждой команде должно быть не более пяти участников.

Краткость - сестра полета

Построить невероятный летательный аппарат - это только полдела. Затем его нужно не менее эффектно презентовать. К тому же не только эффектно, но и бодро: на все презентационное шоу команде дается всего 30 секунд.

Первоначально судьи Red Bull Flugtag давали каждой команде от 1 до 6 очков, но со временем шкала оценивания изменилась: теперь максимум - 10 баллов. Финальная оценка складывается из трех показателей: креативность дизайна, зрелищность и длина полета.

Все началось из Вены

На дворе 1992-й год. Люди любят появляться в общественных местах в велосипедках и понятия не имеют, что такое интернет. В то же время в австрийской Вене два товарища, один из которых (Питер Рок) был сотрудником Red Bull, решили устроить шуточный день полетов (отсюда и название - flugtag).

Идея появилась во время напряженного брейншторма: Питер Рок пытался придумать новый слоган со словом "окрыляет". И вдруг его осенило: а почему бы не дать шанс взлететь совершенно разным людям?

От идеи - к реализации. Нужная локация нашлась на берегу Дуная, где моментально началось строительство взлетной полосы. Авторам невероятной идеи повезло: в Вене тогда проживало немало авиаторов и конструкторов-любителей, которые охотно откликнулись на приглашение попробовать свои силы в наиболее несерьезном полете в их жизни. За четыре месяца состоялся первый в истории Red Bull Flugtag.

Полиция оказалась под угрозой

Питер Рок сразу сделал ставку на зрелищность, поэтому пригласил на первый Red Bull Flugtag целый парашютный клуб. На дворе была отличная погода, поэтому тысячи зрителей пришли посмотреть на новое и неожиданное соревнование. Никто (ни болельщики, ни 43 пилоты) не могли и подумать, что в итоге получится.

Кто-то пытался взлететь на крылатом велосипеде, еще какая-то команда объединилась в огромную скульптуру, а среди участников был даже пианист. Самый памятный эпизод в тот день, когда один из летательных аппаратов едва не попал в полицейский катер. Через два года Red Bull Flugtag сменил локацию, перебазировавшись на аэродроме на берегу Дуная.

Ветер иногда вмешивается в планы пилотов

Первый Red Bull Flugtag вне Австрии состоялся в 1997-ом году одновременно в Берлине (Германия) и Цюрихе (Швейцария). В 1999-м году день полетов посетил Дублин (Ирландия), а затем впервые прошел в Стокгольме (Швеция) и Барселоне (Испания).

Дебют Red Bull Flugtag за пределами Европы сложно назвать простым: в двухтысячном году в ЮАР поднялся настолько сильный ветер, что никто из пилотов так и не смог взлететь. Зато все получили удовольствие от действа.

Впервые в Украине Red Bull Flugtag состоялся в 2010-м году, потом день полетов прошел в 2013-м, а теперь мы ждем грандиозное возвращение: третий Red Bull Flugtag 5 сентября на Русановской набережной.

Не упусти возможности посоревноваться в безумном дне полетов Red Bull Flugtag, подавай заявку на участие уже сейчас.