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260 тысяч за тату на пенисе: британец прославился в СМИ неожиданным поступком

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В Великобритании 67-летний мужчина сделал татуировку на пенисе. Мужчина решил покрыть рисунками 100% своего тела.

На новое тату потратили четыре часа, а в целом на все сеансы он потратил более 240 часов. Об этом пишет Ladbible.

260 тысяч за тату на пенисе: британец прославился в СМИ неожиданным поступком
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Интимная тату обошлась мужчине в 7,5 тысяч фунтов.

Рей говорит, что татуировки будто дополняют его и добавляют уверенности.

"Я чувствую себя одетым и полноценным, когда смотрю на себя в зеркало. Для меня это самый лучший рождественский подарок", - сказал Рэй.

260 тысяч за тату на пенисе: британец прославился в СМИ неожиданным поступком
260 тысяч за тату на пенисе: британец прославился в СМИ неожиданным поступком

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21-летняя Паулина Рамирес из США поделилась роликом под названием "Где, черт возьми, Джордж?", в котором показала, что бывает с девушками, когда им не оказывают внимания их парни.

Место
Великобритания
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