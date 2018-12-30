260 тысяч за тату на пенисе: британец прославился в СМИ неожиданным поступком

В Великобритании 67-летний мужчина сделал татуировку на пенисе. Мужчина решил покрыть рисунками 100% своего тела.

На новое тату потратили четыре часа, а в целом на все сеансы он потратил более 240 часов. Об этом пишет Ladbible.

Интимная тату обошлась мужчине в 7,5 тысяч фунтов.

Рей говорит, что татуировки будто дополняют его и добавляют уверенности.

"Я чувствую себя одетым и полноценным, когда смотрю на себя в зеркало. Для меня это самый лучший рождественский подарок", - сказал Рэй.

Как ранее писал OBOZREVATEL, 21-летняя Паулина Рамирес из США поделилась роликом под названием "Где, черт возьми, Джордж?", в котором показала, что бывает с девушками, когда им не оказывают внимания их парни.