24 российских туриста не пустили в Мексику: что случилось

14 человек с российскими паспортами не пустили в мексиканский город Канкун. Россияне прилетели рейсом авиакомпании Nordwind.
Сотрудники миграционной службы отказали им во въезде, поскольку цель их поездки не соответствует заявленной. Об этом сообщает РИА Новости.
lenta.ru
6 июля стало известно, что в аэропорту Канкуна также задержали 10 россиян. Трое из них не смогли подтвердить миграционной службе наличие средств для пребывания в стране, а также показать обратные билеты. Еще трое находятся в "черном списке", им запрещен въезд в Мексику. Остальные прибыли из Узбекистана, миграционная служба подозревает, что они подделали российские паспорта.
Как ранее писал OBOZREVATEL, российский турист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с бортпроводниками на рейсе из Туниса в московский аэропорт "Домодедово".
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