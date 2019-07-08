24 российских туриста не пустили в Мексику: что случилось

14 человек с российскими паспортами не пустили в мексиканский город Канкун. Россияне прилетели рейсом авиакомпании Nordwind.

Сотрудники миграционной службы отказали им во въезде, поскольку цель их поездки не соответствует заявленной. Об этом сообщает РИА Новости.

lenta.ru

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6 июля стало известно, что в аэропорту Канкуна также задержали 10 россиян. Трое из них не смогли подтвердить миграционной службе наличие средств для пребывания в стране, а также показать обратные билеты. Еще трое находятся в "черном списке", им запрещен въезд в Мексику. Остальные прибыли из Узбекистана, миграционная служба подозревает, что они подделали российские паспорта.

Как ранее писал OBOZREVATEL, российский турист, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил драку с бортпроводниками на рейсе из Туниса в московский аэропорт "Домодедово".

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