105-летняя женщина на фоне пандемии раскрыла секрет долголетия

Британка вопреки пандемии коронавируса отметила 105-летний юбилей с размахом в пабе.

В заведении города Нортгемптон собрались родственники и друзья долгожительницы, сообщает Daily Mail.

Власти Великобритании призывали граждан, учитывая распространение болезни, оставаться дома и не ходить в публичные места без крайней надобности.

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Но юбилярша уверяет, что коронавирус ее не пугает после всего, что ей довелось повидать за долгую жизнь.

По ее словам, секрет долголетия – довольно активный образ жизни для ее возраста. Британка ест много овощей, иногда готовит самостоятельно и не отказывает себе в вине.

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