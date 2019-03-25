10 самых живописных взлетно-посадочных полос в мире

Американский канал CNN составил список из 10 самых живописных взлетно-посадочных полос в разных странах мира.

В список локаций вошли аэропорты Италии, Ирландии, Шотландии, Франции и других государств.

Аэропорт Донегол, Ирландия. Аэропорт Донегал, расположен на северо-западе Атлантического побережья и ежегодно занимает лидирующие позиции в подобных рейтингах СМИ.

Фото: cnn.com

Аэропорт Барра, Шотландия. С посадочной полосы шотландского аэропорта Барра открывается потрясающий вид на побережье.

Фото: cnn.com

Ницца Лазурный берег, Франция. Посадочная полоса к третьему по загруженности аэропорту Франции ежегодно становится самой популярной для бронирования частными рейсами.

Фото: cnn.com

Международный аэропорт Орландо Мельбурн. Аэропорт штата Флорида входит в 10-ку самых живописных аэорпортов мира.

Фото: cnn.com

Международный аэропорт принцессы Юлианы, Сен-Мартен. Посетитель этого аэропорта просто не сможет оказаться равнодушным к атмосфере вокруг.

Фото: cnn.com

Аэропорт имени Хуанчо Э. Йраускена, Саба, Голландский Карибский бассейн. Аэропорт Хуанчо Э. Йраускена на острове Саба занимает шестое место в ретинге.

Фото: cnn.com

Аэропорт Куинстаун, Новая Зеландия. Озеро Вакатипу и великолепные пейзажи вокруг обеспечили аэропорту Новой Зеландии уверенное место в 10-ке.

Новости Эксперты опубликовали странный рейтинг аэропортов мира

Фото: cnn.com

Аэропорт Билли Бишопа, Торонто Сити, Канада. В опросе экспертов и любителей путешествий этот аэропорт Канады получил более 7000 голосов.

Фото: cnn.com

Аэропорт Лондон-Сити, Великобритания: полоса этого британского аэропорта может похвастаться фантастическим видом на Темзу и башню Биг-Бена.

Фото: cnn.com

Аэропорт Aosta Valley, Италия: свою популярность этот итальянский аэропорт получил благодаря "самым величественным горам в Европе".

Фото: cnn.com

Как ранее писал OBOZREVATEL, пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя Бога об авиакатастрофе. Из-за такого поведения мужчину пришлось высадить из авиалайнера.

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