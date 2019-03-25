10 самых живописных взлетно-посадочных полос в мире

Американский канал CNN составил список из 10 самых живописных взлетно-посадочных полос в разных странах мира.
В список локаций вошли аэропорты Италии, Ирландии, Шотландии, Франции и других государств.
Аэропорт Донегол, Ирландия. Аэропорт Донегал, расположен на северо-западе Атлантического побережья и ежегодно занимает лидирующие позиции в подобных рейтингах СМИ.
Фото: cnn.com
Аэропорт Барра, Шотландия. С посадочной полосы шотландского аэропорта Барра открывается потрясающий вид на побережье.
Фото: cnn.com
Ницца Лазурный берег, Франция. Посадочная полоса к третьему по загруженности аэропорту Франции ежегодно становится самой популярной для бронирования частными рейсами.
Фото: cnn.com
Международный аэропорт Орландо Мельбурн. Аэропорт штата Флорида входит в 10-ку самых живописных аэорпортов мира.
Фото: cnn.com
Международный аэропорт принцессы Юлианы, Сен-Мартен. Посетитель этого аэропорта просто не сможет оказаться равнодушным к атмосфере вокруг.
Фото: cnn.com
Аэропорт имени Хуанчо Э. Йраускена, Саба, Голландский Карибский бассейн. Аэропорт Хуанчо Э. Йраускена на острове Саба занимает шестое место в ретинге.
Фото: cnn.com
Аэропорт Куинстаун, Новая Зеландия. Озеро Вакатипу и великолепные пейзажи вокруг обеспечили аэропорту Новой Зеландии уверенное место в 10-ке.
Фото: cnn.com
Аэропорт Билли Бишопа, Торонто Сити, Канада. В опросе экспертов и любителей путешествий этот аэропорт Канады получил более 7000 голосов.
Фото: cnn.com
Аэропорт Лондон-Сити, Великобритания: полоса этого британского аэропорта может похвастаться фантастическим видом на Темзу и башню Биг-Бена.
Фото: cnn.com
Аэропорт Aosta Valley, Италия: свою популярность этот итальянский аэропорт получил благодаря "самым величественным горам в Европе".
Фото: cnn.com
Как ранее писал OBOZREVATEL, пассажир самолета, следовавшего из Пакистана в Австралию, разозлил пилота, умоляя Бога об авиакатастрофе. Из-за такого поведения мужчину пришлось высадить из авиалайнера.
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