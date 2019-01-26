Невыносимо воняло: семью с ребенком выгнали из самолета

Сотрудники авиакомпании American Airlines сняли с рейса семью из американского города Саутфилд (штат Мичиган) из-за невыносимой вони.

Как сообщает Detroit Free Press, на жуткий запах пожаловались другие пассажиры на борту, из-за чего лайнер, который направлялся в Детройт, совершил вынужденную посадку.

Уточняется, что с самолета сняли супругов Йосси и Дженни Адлер с полуторагодовалой дочерью в международном аэропорту Майами. Жалобы пассажиров и членов экипажа на вонь семейство отрицало.

American Airlines

Они заявили, что никаких запахов не распространяли и потребовали от авиакомпании раскрыть истинную причину происшествия. Адлерам предоставили проживание в отеле и питание, после чего они смогли отправиться в Детройт другим рейсом через сутки.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае 2018 года самолет совершил вынужденную посадку в Португалии из-за пассажира, источавшего жуткий запах, от которого люди падали в обморок. Позже стало известно, что он умер.

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