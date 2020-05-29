"Вы пахнете родным Стамбулом, девочка моя!" - не удержавшись, она кинулась меня обнимать. Всякий раз, когда речь заходит о Стамбуле, глаза Неврик ханым наполняются слезами, и мощная грудь вздымается от тяжелых вздохов, словно кузнечные мехи".

Решад Нури Гюнтекин, "Королек птичка певчая"

По этой книге, которая впервые попала мне в руки в 12 лет, я изучала Стамбул. Особняки на Босфоре – уже тогда я знала, что там живут местные богачи и знать. Названия районов – Бейоглу, Шишли, Ускудар, Кадыкей…

Впервые мне посчастливилось побывать здесь в 2010 году. Город поразил и впечатлил звуками, запахами, атмосферой, контрастами. Первая встреча была весной, когда в Киеве еще не до конца сошел снег (тогда в Киеве еще был снег), а Стамбул радовал нежным теплом. Чем он пахнет? Утром – вымытыми с ароматным мылом тротуарами, затем умопомрачительным запахом свежевыпеченных бубликов семитов, кукурузы, каштанов, жареной рыбы и кебабов. А еще всегда – выхлопом многочисленных катеров, которые здесь – общественный транспорт, и на которых можно за 5 минут перебраться из Европы в Азию. Ко всему, что нужно увидеть в Константинополе, вас доставит кораблик. Основной аромат этого города, который навсегда украдет частичку вашего сердца – аромат моря. Он будет везде и всегда, даже если вы поселитесь в нескольких километрах от побережья. Вам принесут его чайки и легкий утренний бриз.

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Facebook Анны Фионик

Facebook Анны Фионик

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Звуки Стамбула – это крики чаек, пение муэдзина из окрестных мечетей, крики торговцев, мелодичный звон трамвая, сигналы тысяч машин, плеск волн. А еще турецкая музыка, которой местные преданы до мозга костей. Даже современные ритмы популярных исполнителей насквозь пронизаны национальными мотивами.

Красоты и масштабы Стамбула обескураживают. Древности времен Османской империи и Древнего Рима соседствуют с районами деловых небоскребов. Если у вас есть пару дней, то обязательно нужно отправиться на катере на острова Адалар. Там нет машин, там старинные особняки богатых стамбульцев, там каменистые пляжи на берегу Мраморного моря…

Вкусы Стамбула разнообразны. Денер – для тех, кто не готов к экспериментам. Кокореч – вкуснейший стамбульский фастфуд, который готовят из потрошков ягнят, завернутых в бараньи кишки. Каждая витрина будет соблазнять десятками килограммов фантастической баклавы (забудьте обо всем, что вам парили под именем пахлавы раньше). Чай, много чая! В Стамбуле это способ коммуникации, большая часть повседневной жизни, ритуал общения, способ скоротать время, пока плывешь на катере с одного берега на другой. Свежевыжатые соки, которые приготовят при вас, истерзав с помощью механического пресса пару гранатов. Свежая кровь этого фрукта вяжет рот и бодрит покруче кофе и энергетиков.

Здесь много удивительного и красивого, этот город не похож ни на один из других, которые мне также посчастливилось увидеть. Трех раз однозначно мало. Пожить бы здесь, на стыке Европы и Азии, месяц-другой. Люблю Стамбул, вернусь обязательно. И всем рекомендую.

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