Нет аналогов в мире: в Карпатах показали лечебный вулкан. Удивительные кадры

В селе Старуня Богородчанского района на Ивано-Франковщине находится единственный в Украине действующий вулкан, который при этом извергает лечебные грязи и нефть.

Об этом идет речь в сюжете "Еспресо ТВ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что ему нет аналогов не только в Украине, но и во всем мире.

В Карпатах показали лечебный вулкан Старуня Скриншот из видео

В Украине находится единственный в мире грязевой вулкан Старуня we.org.ua

Отмечается, что чудо природы появилось благодаря человеческой деятельности в связи с разработкой нефтяных скважин. Рядом с грязевым вулканом находится еще и газовый, из-за чего из недр постоянно доносится звук кипящего чайника.

Вулкан Старуня - єдиний лікувальний грязьовий вулкан не тільки у Карпатах, а й в усьому світі! pic.twitter.com/f6yqO0QwiE — Еспресо (@EspresoTV) September 9, 2019

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине на государственном уровне возродили уникальный курорт Куяльник.

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