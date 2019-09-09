Нет аналогов в мире: в Карпатах показали лечебный вулкан. Удивительные кадры

В селе Старуня Богородчанского района на Ивано-Франковщине находится единственный в Украине действующий вулкан, который при этом извергает лечебные грязи и нефть.
Об этом идет речь в сюжете "Еспресо ТВ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Примечательно, что ему нет аналогов не только в Украине, но и во всем мире.
В Карпатах показали лечебный вулкан Старуня
Скриншот из видео
В Украине находится единственный в мире грязевой вулкан Старуня
we.org.ua
Отмечается, что чудо природы появилось благодаря человеческой деятельности в связи с разработкой нефтяных скважин. Рядом с грязевым вулканом находится еще и газовый, из-за чего из недр постоянно доносится звук кипящего чайника.
Вулкан Старуня - єдиний лікувальний грязьовий вулкан не тільки у Карпатах, а й в усьому світі! pic.twitter.com/f6yqO0QwiE— Еспресо (@EspresoTV) September 9, 2019
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине на государственном уровне возродили уникальный курорт Куяльник.
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