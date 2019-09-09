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10 сентября • обновлено в 06:31
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Нет аналогов в мире: в Карпатах показали лечебный вулкан. Удивительные кадры

5.8т Читать материал на украинском

В селе Старуня Богородчанского района на Ивано-Франковщине находится единственный в Украине действующий вулкан, который при этом извергает лечебные грязи и нефть.

Об этом идет речь в сюжете "Еспресо ТВ" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Примечательно, что ему нет аналогов не только в Украине, но и во всем мире.

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В Карпатах показали лечебный вулкан Старуня

В Карпатах показали лечебный вулкан Старуня

Скриншот из видео

В Украине находится единственный в мире грязевой вулкан Старуня

В Украине находится единственный в мире грязевой вулкан Старуня

we.org.ua

Отмечается, что чудо природы появилось благодаря человеческой деятельности в связи с разработкой нефтяных скважин. Рядом с грязевым вулканом находится еще и газовый, из-за чего из недр постоянно доносится звук кипящего чайника.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине на государственном уровне возродили уникальный курорт Куяльник.

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Место
Украина
Тег
вулкан
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Аналогов такого гав-на нет нигде,идиоты.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Согласен источников нефтяных много которые бьют из земли но у чушкарей очередная перемога,он опять единственный.
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Драго Кувалда
Драго Кувалда
Специально для кастрюляголовых чушкарей,вулкан из нефти.
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