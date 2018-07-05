Не коллапс, а бум: Омелян назвал причины туристического апокалипсиса

Причиной проблем в туристической сфере, в частности невозможности авиаперевозчиков обеспечить заявленные рейсы, является туристический бум.

Об этом заявил министр инфраструктуры Владимир Омелян в эфире "1+1".

"Я далек от мысли, что мы имеем туристический коллапс или огромный туристический кризис. На самом деле мы имеем огромный туристический бум", - сказал чиновник.

Он отметил, что в 2017 и первой половине 2018 года количество чартерных авиаперевозок выросло вдвое в сравнении с 2015 годом. Кроме того, рынок растет третий год подряд на 30 +%. И авиакомпании, как и туроператоры, не были к этому готовы.

Омелян рассказал, что в прошлом году его ведомство предупреждало перевозчиков и турагентства о четком тренде роста в туристической отрасли и к этому надо быть готовым.

"Все любят говорить, что пусть государство не вмешивается - рынок самоурегулируется. Никакого саморегулирования не произошло", - добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, 4 июля в аэропорту "Киев" произошел очередной туристический коллапс. На этот раз украинцы не смогли вылететь в Неаполь.