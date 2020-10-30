Названы три гигантские качели в Карпатах, на которых нужно покататься. Фото

Карпатские качели производят сильное впечатление. Одна из них даже попала в Книгу рекордов Украины.

Travel24 рассказывает о трех качелах в Карпатах, которые стоит посетить.

Самые большие качели в Украине

Качели расположены в Буковеле и довольно популярны среди пользователей Instagram. Над ней работали пять человек. Известно, что древесину взяли местную: ель прочную. Сначала бревна обтесали на земле, а саму конструкцию сколачивали уже наверху.

Качели измерили и представители Книги рекордов Украины. Оказалось, что высота конструкции достигает 8 метров и 88 сантиметров – это самые высокие качели в Украине.

Самые высокогорные качели в Космаче

Эти качели расположены на горе Сиглин, что в Космаче Ивано-Франковской области. Находятся на высоте 857 метров над уровнем моря. С них открывается фантастический панорамный вид на другие карпатские хребты. Качаться на них довольно экстремально, но и красиво.

Чтобы дойти сюда, вам придется преодолеть подъем в 2 километра от места высадки автомобилем или 3 километра от центра Космача, который займет примерно 1,5 часа.

Качели в Космаче Instagram @lesia_nikituk

Гуцульские качели в селе Микуличин

Эти качели, которые являются местным развлечением, высотой с сосну. Для большего адреналина: сядьте на нее вдвоем, и пусть вас раскачают сильнее. Страшно, но пейзаж незабываемый.

Вход сюда бесплатный. Чтобы доехать, введите геолокацию "Большие карпатские качели Микуличин" в Google Maps.

Качели в Микуличине Instagram @_your_country_

Как сообщал OBOZREVATEL, в горах Эквадора, в городе Баньос находится экстремальный аттракцион – уникальные "Качели на краю света" подвешены над пропастью на высоте 2660 метров над уровнем моря. Из них путешественнику открывается захватывающий вид на Анды.