Названы 10 самых популярных стран среди украинцев: куда чаще путешествовали. Инфографика

В 2020 году украинцы совершили путешествия в 123 страны мира. Наиболее посещаемыми стали три страны, граничащие с Украиной.

Об этом проинформировали в пресс-центре Государственной пограничной службы. Речь идет о Польше (около 4 млн человек), Венгрии (1 млн 635 тысяч) и России (1 млн).

Кроме того, среди лидеров прошлого года были также такие страны как Турция (965 тысяч) и Египет (730 тысяч человек).

В Румынию ездили более 626 тысяч украинцев, Беларусь – 496 тысяч, Словакию – 336 тысяч, Молдову – 328 тысяч, Германию – 222 тысячи и ОАЭ – 100 тысяч человек.

dpsu.gov.ua

"Популярной для украинцев стала также такая страна как Австрия, куда совершили свое путешествие 68 тысяч наших соотечественников. Не менее интересными были Италия – почти 60 тысяч, Испания – 53,5 тысячи, Великобритания – 44,5 тысячи, Болгария – 42 тысячи, Израиль – 41 тысяча, Грузия – 33,6 тысячи, Греция – 26,5 тысяч, Дания – 24 тысячи, Катар – около 20 тысяч и Доминиканская Республика – 14,5 тысяч человек", – сказано в сообщении.

В Черногорию, Хорватию и Албанию ездило 23 тысячи, 16,2 тысяч и 12 тысяч украинцев соответственно.

В то же время иностранцев в Украину в прошлом году прибыло почти втрое меньше – примерно 3,4 млн человек из 192 стран мира.

Больше всего в Украину приезжали из приграничных стран: лидерами стали граждане Молдовы, Беларуси, России, Польши, Румынии и Венгрии. Кроме того приезжали также граждане Турции, Германии, Израиля и США.

Большинство иностранцев находились в Украине с частной и туристической целью, а 70 тысяч человек следовали через нашу страну транзитом, уточнили в Госпогранслужбе.

Напомним: Министерство здравоохранения Украины опубликовало обновленный список стран "красной" и "зеленой" карантинных зон, въезд в которые предусматривает определенные ограничения из-за пандемии коронавируса (COVID-19). Так, в "красный" список попали 68 стран. В частности, США, Канада, Великобритания, Чехия, Италия, Испания, Франция, Польша, Венгрия, Россия, Беларусь, Грузия, Израиль и др.

Как сообщал OBOZREVATEL, в январе ряд стран Европы продолжили или усилили карантинные мероприятия из-за пандемии коронавирусной болезни.