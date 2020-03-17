Что взять с собой в путешествие во время пандемии коронавируса: список вещей

Составлен список вещей, необходимых в путешествии во время пандемии коронавируса.

Так, в первую очередь нужно запастись жидким антибактериальным средством для рук с содержанием спирта не менее 60 процентов – в таком случае он может служить альтернативой частому мытью рук с мылом. Об этом сообщает Fox News.

Фото: money.com

Фото: foxnews.com

Кроме того, следует взять с собой в ручную кладь спиртосодержащие салфетки. Ими вы можете продезинфицировать окружающие поверхности. Кроме того, в поездке пригодятся несколько пачек бумажных салфеток, чтобы поддержать гигиену дыхания и избежать распространения инфекции воздушно-капельным путем.

Фото: foxnews.com

Отмечается, что путешественникам, не являющимся носителями коронавируса, вряд ли пригодятся защитные маски, так как они не эффективны в предотвращении заражения.

Фото: instagram/lobodaofficial

Как ранее писал OBOZREVATEL, профессор микробиологии университета Аризоны Келли Рейнольдс назвала дезинфицирующие влажные салфетки эффективным способом защиты от заражения коронавирусом на борту самолета.

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