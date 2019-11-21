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21 ноября • обновлено в 16:38
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/ Travel

Назван самый дешевый день для покупки билетов на перелет

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Существуют самые выгодные дни для бронирования авиабилетов и номеров в гостиницах туристами.

В редакцию издания "Лента" поступили соответствующие результаты исследования онлайн-сервиса Мomondo, которые свидетельствуют, что лучше всего это делать по вторникам.

Уточняется, что самыми "дорогими" днями для приобретения билетов на любые направления считаются суббота и воскресенье.

Путешествия - самые дешевые дни для бронирования

Путешествия - самые дешевые дни для бронирования

pixabay

Более того, самые выгодные цены на перелет в Европу доступны за 63 дня до даты вылета, по остальным направлениям – за 51 день. Таким образом можно сэкономить до 56% и 42%.

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Также исследование показало, что номер в гостинице лучше всего заказывать за четыре месяца: в Европу оптимальный срок – 118 дней, в другие страны – 115 дней. Экономия составит 49% и 69%.

Путешествия

Путешествия

pixabay

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее портал Kiwi.com составил рейтинг самых бюджетных мест для путешествий по Европе.

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Автор
Дмитрий Гриневич
Теги
путешествия Путешествия по Европе туризм авиабилеты дешевые билеты
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