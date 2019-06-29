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/Travel

Начались судороги: на известном курорте в Европе произошла жуткая смерть туристки

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В городе Ориуэла на испанском курорте Коста Бланка жительница Великобритании искупалась в бассейне и умерла.

Как сообщает Mirror, происшествие случилось в пятницу, 28 июня. Во время плавания у 36-летней женщины, имя которой не раскрывается, начались судороги.

Медики боролись за жизнь британки в течение 45 минут посредством сердечно-легочной реанимации, но им не удалось ее спасти.

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Результаты вскрытия пока неизвестны, однако, по информации издания, смерть могла наступить от приступа эпилепсии. В настоящий момент обстоятельства выясняются.

Жуткая смерть туристки

Жуткая смерть туристки

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Как сообщал OBOZREVATEL, в мае украинская туристка погибла под колесами автобуса, который перевозил отдыхающих на Мальдивах, в пригороде столицы Мале.

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Место
Испания
Теги
смертьтуристы
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