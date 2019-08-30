На украинском курорте шторм смыл пляжи: фото и видео стихии

Курортный поселок Кирилловка в Запорожской области 29 августа накрыл мощный шторм, в результате которого море затопило все пляжи.

Подтверждающие фото и видео опубликовало местное издание "РИА Мелитополь" (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что из-за стихии с пляжей практически пропали отдыхающие, несмотря на то, что вода все еще теплая – около +24. Образованию волн способствовал также и сильный восточный ветер, который разгулялся на курорте.

В Кирилловке шторм смыл пляж РИА Мелитополь

Кирилловку накрыл шторм РИА Мелитополь

В Кирилловке шторм смыл пляж РИА Мелитополь

В Кирилловке шторм смыл пляж РИА Мелитополь

Напомним, ураган, который пронесся 4 августа над Кирилловкой, заставил многих туристов преждевременно закончить свой отпуск и покинуть морское побережье.

Стоит отметить, что в последнее время скандальная Кирилловка остается в центре новостей.

В редакцию OBOZREVATEL обратились обеспокоенные жители поселка. Они сообщили шокирующие факты о том, что происходит в населенном пункте и об их сельском голове Иване Малееве.

Несмотря на огромное количество отдыхающих (только в 2018 году в Кирилловку приехало 1,5 млн туристов) у населенного пункта – масса проблем. В частности, нет централизованного водоснабжения и канализации, стоки баз отдыха и различных пансионатов попадают напрямую в море.

Кроме того, в прибрежной защитной полосе Молочного лимана, имеющего статус гидрологического заказника общегосударственного значения, расположен полигон жидких бытовых отходов. Ежедневно туда ассенизаторами вывозятся тонны нечистот со всего населенного пункта, а это и базы отдыха, которых здесь около 500.

Здесь процветает стихийная торговля и незаконная деятельность по предоставлению разного рода развлекательных услуг. В поселке лишь одна карета скорой помощи, которая иногда не успевает доехать к тому, кому такая помощь необходима.

Сельский голова Кирилловки Иван Малеев

"Каждый предприниматель, желающий заниматься бизнесом, должен заплатить дань местной власти. Сбор дани контролируется лично Малеевым. Например: торговля вином – 3 тысячи гривен, ларек с шаурмой – 6 тыс. грн, торговля шашлыком – 40 тысяч гривен и т. д." – сообщил нам местный житель на условиях анонимности.

Он добавил, что местная власть не только занимается поборами и разводит антисанитарию, но и допускает преступную халатность, которая приводит к гибели людей.

"На протяжении многих лет спасательные станции продавались или сдавались в аренду. Из-за этого гибли люди. Причем некоторых удавалось доставать из воды, но из-за отсутствия профессиональных спасателей, они умирали прямо на глазах отдыхающих", – рассказали нам.

Добавим, что глава сельсовета Кирилловки Малеев уже попадал в поле зрения правоохранителей. В 2016 году у него проводила обыски прокуратура, однако, по утверждению местных бизнесменов, снова вышел сухим из воды.

Также OBOZREVATEL поступило уже несколько сообщений "о беспредельном давлении на бизнес, вымогательстве и угрозе здоровью людей" в Мелитополе и Кирилловке. В поле зрения попали городской голова Мелитополя Сергей Минько и сельский голова курортной Кирилловки Иван Малеев.

Отмечается, что деятельность городского головы Мелитополя на протяжении пяти лет нанесла колоссальный урон бюджету и интересам города, считают местные жители. А депутаты горсовета обратились в полицию, прокуратуру, ГБР и НАБУ.

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