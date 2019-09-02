На популярный курорт обрушился тайфун: видео жуткого смерча

Тайфун "Линглинг" обрушился на китайский остров Хайнань, который довольно популярен среди туристов.

Видео смерча появилось в Telegram. Сообщается, что в результате буйства стихии стали поезда, несколько населенных пунктов были обрушены.

Как стало известно, тайфун после Китая отправится в сторону Японии и Кореи, а через неделю его ждут в Приморье.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ураган "Дориан", получивший пятый уровень опасности, обрушился на Багамские острова и стремительно приближается к юго-восточному побережью США.

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